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أخبار شريط الاخبار الشرطة تداهم مدينة طمرة وتضبط معدات هندسية ثقيلة

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الشرطة تداهم مدينة طمرة وتضبط معدات هندسية ثقيلة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

نشر: 2018-03-21 16:10:34 A A
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل لوسائل الاعلام العربية، جاء فيه:"قامت شرطة إسرائيل، اليوم، بالتعاون مع وحدة تطبيق القانون القطرية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية بنشاط في منطقة طمرة. وتمّ تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة".
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