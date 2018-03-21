الشرطة تداهم مدينة طمرة وتضبط معدات هندسية ثقيلة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل لوسائل الاعلام العربية، جاء فيه:"قامت شرطة إسرائيل، اليوم، بالتعاون مع وحدة تطبيق القانون القطرية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية بنشاط في منطقة طمرة. وتمّ تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة".