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الشرطة تداهم مدينة طمرة وتضبط معدات هندسية ثقيلة بادعاء البناء غير القانوني



صور من تصوير الشرطة

الناطق بلسان الشرطة:

تم تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة

تمّ التحرز تلك المعدات الهندسية الثقيلة لمدة 20 يوما وذلك بسبب استعمالها لارتكاب مخالفات وأعمال بناء بشكل غير قانوني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2018-03-21 16:08:11 A نشر: 2018-03-21 16:08:11 A