الشرطة تداهم مدينة طمرة وتضبط معدات هندسية ثقيلة بادعاء البناء غير القانوني
صور من تصوير الشرطة
الناطق بلسان الشرطة:
تم تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة
تمّ التحرز تلك المعدات الهندسية الثقيلة لمدة 20 يوما وذلك بسبب استعمالها لارتكاب مخالفات وأعمال بناء بشكل غير قانوني
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل لوسائل الاعلام العربية، جاء فيه:"قامت شرطة إسرائيل، اليوم، بالتعاون مع وحدة تطبيق القانون القطرية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية بنشاط في منطقة طمرة. وتمّ تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة".
وتابع البيان:"خلال النشاط، تم استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية، ومن خلال النشاط تمّ ضبط جرافة ومضخة باطون لمشتبهين بارتكاب مخالفات بناء في منطقة طمرة، وقد تمّ التحرز تلك المعدات الهندسية الثقيلة لمدة 20 يوما وذلك بسبب استعمالها لارتكاب مخالفات وأعمال بناء بشكل غير قانوني"، بحسب الشرطة.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ:"الهدف من ضبط هذه المعدات منع استمرار البناء غير القانوني، الذي يضرب بعرض الحائط، التخطيط الهندسي لتوسيع القرى والمدن بشكل قانوني الذي ينوي تسهيل حياة المواطنين ومنحهم الخدمات العامة. هذا، ويهدف ضبط المعدات ايضا الى ردع اصحاب المعدات، خصوصا بكل ما يتعلق بألأضرار المالية التي تلحق بهم. كما ويقدر الضرر المالي الذي سيلحق بالمشتبهين اصحاب المعدات مرتكبي المخالفات بعشرات الآلاف من الشواقل ، مقابل كل معدة قد ضبطت"، كما قالت الشرطة في بيانها.
واختتم بيان الشرطة:"شرطة إسرائيل توضح وتنوه أن أي معدة ثقيلة قد تستعمل لارتكاب مخالفات بناء - (اعمال بناء دون تصريح ورتخيص) سيتم ضبطها بشكل فوري"، إلى هنا البيان.