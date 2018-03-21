بلديّة باقة الغربية تهدي مدرسة الرّحمة للتعليم الخاصّ رُزْمَتَي روبوتيكا



خلال زيارة تفقّديّة لمدرسة الرّحمة للتعليم الخاصّ

قدَّمَ طاقم دار البلديّة، هديّة قيّمة للمدرسة، استلمتْهَا مديرتها، المربّية ريم قعدان، وهي عبارة عن رزمتين من ألعاب الرّوبوتيكا المتقدّمة والمتلائمة مع احتياجات أطفال التّعليم الخاصّ

عمّم النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا حول جولة تفقّديّة قام بها رئيس البلديّة وطاقم من المسؤولين، لمدرسة الرّحمة للتعليم الخاصّ، جاء فيه:"قام طاقم من دار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة تفقّديّة لمدرسة الرّحمة للتعليم الخاصّ، تألّفَ من رئيس البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، مصحوبًا بالقائم بأعماله، السّيّد إياد مواسي، وعضو البلديّة، السّيّد عامر أبو حسين، وبرفقة مدير قسم التّربية والتّعليم، المربّي وليد مجادلة. وانْدَرَجَت هذه الزّيارةُ ضِمْنَ جولات الرّصد التّربويّ التي تقومُ بها دار البلديّة لمجمل المؤسّسات التّربويّة في المدينة.

وقدَّمَ طاقم دار البلديّة، هديّة قيّمة للمدرسة، استلمتْهَا مديرتها، المربّية ريم قعدان، وهي عبارة عن رزمتين من ألعاب الرّوبوتيكا المتقدّمة والمتلائمة مع احتياجات أطفال التّعليم الخاصّ".

وتابع البيان:"والتقى طاقم دار البلديّة، مع مديرة المدرسة، قعدان، وطاقم من الهيئة التّدريسيّة والإداريّة للمدرسة، واقفين على الوضع الرّاهن في المؤسّسة التّربويّة للتعليم الخاصّ، طارحين موضوع تدريس الرّوبوتيكا كحافز ذهنيّ للطلّاب.

ووعد الزّائرون من دار البلديّة، طاقمَ المدرسة، بزيادة كميّة ونوعيّة رُزم الروبوتيكا، ارتكازًا من الأبحاث التي تشير إلى مدى مساهمة هذا النّوع من الألعاب الذّهنيّة، بتحسين أداء ومهارات هذه الشّريحة الخاصّة من طالباتنا وطلّابنا"، إلى هنا البيان.