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السلطات المحلية اخبار المجالس وزير الاقتصاد يزور الشبلي أم الغنم ويدعم مشروع المنطقة الصناعية

السلطات المحلية

قرى المرج وزير الاقتصاد يزور الشبلي أم الغنم
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وزير الاقتصاد يزور الشبلي أم الغنم ويدعم مشروع المنطقة الصناعية


خلال الزيارة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 14:43:32 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم جاء فيه ما يلي: "استقبلت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم ظهر اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد إيلي كوهين وذلك في زيارة تخللت بحث عدة مواضيع ومشاريع مهمة".

وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي، وكبار موظفي المجلس، ومعم قسم من رؤساء السلطات المحلية المجاورة، استقبلوا الوزير والوفد المرافق له، وقد تم في البداية التطرق لمشروع المنطقة الصناعية المشتركة، بين الشبلي أم الغنم، كفار تافور، كفر كما والجليل الأسفل، وقد بارك الوزير هذا المشروع وقرر تخصيص 5 مليون شيكل للتخطيط، ومن المتوقع أن تقام هذه المنطقة الصناعية بعد 3 أعوام بتكلفة 100 مليون شيكل".

واختتم البيان: "وبعد ذلك شارك الوزير بزيارة مركز الانقاذ (إيحود هتسلاه) في القرية وعبر عن اعجابه بالمركز المتطور وبتطور القرية بشكل عام مؤكدًا أنه سيعمل على تلبية مطالب إدارة المجلس" إلى هنا نصّ البيان.
 

 

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