إصابة طفلة جراء تعرضها للدهس في راس العامود

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 13:44 حول إصابة طفلة (4 سنوات) جراء تعرّضها للدهس، وتمّ إحضارها إلى المركز الطبي في حي راس العامود في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للطفلة والتي وصفت حالتها بالحرجة وأحيلت لاستكمال العلاج خلال تقديم عمليات الانعاش لها في مستشفى هداسا هار هتسوفيم" وفقًا للبيان.