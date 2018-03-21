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مداهمة ورشاء بناء في زيمر ووادي عارة بادعاء العمل بدون تراخيص

مداهمة ورشاء بناء في زيمر ووادي عارة
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مداهمة ورشاء بناء في زيمر ووادي عارة بادعاء العمل بدون تراخيص

 
خلال حملة الشرطة - تصوير: الشرطة 

الشرطة:

يقدر الضرر المالي الذي لحق بالمشتبهين اصحاب المعدات مرتكبي المخالفات بعشرات الآلاف من الشواقل ، مقابل كل أداة قد ضبطت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 14:29:12 A A

وصل بيان من المتحدث باسم شرطة إسرائيل لوسائل الاعلام العربية، جاء فيه: "خلال الأسابيع الأخيرة ، قامت شرطة إسرائيل بنشاط مكثف، بالتعاون مع وحدة تطبيق القانون القطرية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية. تم تنفيذ هذا النشاط بعد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، الذي يسمح بزيادة صلاحيات تنفيذية لهذة الوحدة، بما في ذلك ضبط مركبات ومعدات هندسية ثقيلة. خلال النشاط، تم استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية ، والتي شملت استخدام المحلقات الهوائية وبالونات المراقبة ووسائل اخرى. من خلال النشاط تم ضبط جرافتين لمشتبهين بارتكاب مخالفات بناء في منطقة زيمر"، وفقا للبيان.
 

واضاف البيان: "اما في منطقة وادي عارة تم ضبط خلاطة ومضخة باطون. تم ابعاد تلك المعدات الهندسية الثقيلة عن الحركة لمدة 20 يوما ، وذلك بسبب استعمالها لارتكاب مخالفات وأعمال بناء بشكل غير قانوني ، على أراض زراعية وبدون تصريح قانوني. الهدف من ضبط هذة المعدات، منع استمرار البناء غير القانوني إلى جانب ردع اصحاب المعدات، خصوصا بكل ما يتعلق بألأضرار المالية التي تلحق بهم. كما ويقدر الضرر المالي الذي لحق بالمشتبهين اصحاب المعدات مرتكبي المخالفات بعشرات الآلاف من الشواقل ، مقابل كل أداة قد ضبطت. شرطة إسرائيل توضح وتنوه أن أي معدة ثقيلة قد تستعمل لارتكاب مخالفات بناء - (اعمال بناء دون تصريح وترتخيص) سيتم ضبطها بشكل فوري"، وفقا للبيان.

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