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فنانين فن عربي المصرية روبي تستعد للسباق الرمضاني 2018

فنانين

المصرية روبي تستعد للسباق الرمضاني 2018
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المصرية روبي تستعد للسباق الرمضاني 2018


روبي

النجمة المصري تطلّ على الجمهور خلال رمضان بمسلسل "أهو دا اللي صار"

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-21 17:48:45 A A

تواصل النجمة المصرية روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "أهو دا اللي صار"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل. ويشار إلى أنّ العمل تدور قصته في إطار الدراما الغنائية الاستعراضية خلال نهاية القرن الـ19، حيث ترصد ملامح تلك المرحلة السياسية والاجتماعية في إطار درامي، وتجسد روبي في سياق الأحداث شخصية مغنية استعراضية ذات مواهب عديدة فتقع في غرام محمد فراج، وتنقلب حياتها رأسا على عقب.

مسلسل "اهو دا اللي صار" يشارك في بطولته إلى جانب روبي عدد كبير من الفنانين ومنهم، سوسن بدر ومحمد فراج وهو من كتابة عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.

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