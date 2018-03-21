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فنانين فن عربي محمد فضل شاكر يُكرم الأمهات في أغنية يُمّه

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محمد فضل شاكر يُكرم الأمهات في أغنية يُمّه
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محمد فضل شاكر يُكرم الأمهات في أغنية يُمّه

محمد فضل شاكر يُكرم الأمهات في أغنية "يُمّه"‎

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-21 16:23:50 A A

أطلق الفنان اللبناني محمد فضل شاكر بمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم الأربعاء في الواحد والعشرين من أذار/ مارس، أغنية جديدة حملت عنوان "يُمه" باللهجة الخليجية، من كلمات وألحان راي صفدي وتوزيع محمد القيسي.

تُعتبر أغنية "يُمه" هدية من محمد شاكر لوالدته ولكل أمهات العالم، وأكد على أنها تقديراً وتكريماً منه لكل أم تعبت وناضلت من أجل أسرتها.

من جهة ثانية، تُحقق أغنية محمد شاكر "يا حياتي"، نسبة مشاهدة عالية عبر قناته على اليوتيوب، وحقق فيديو كليب الأغنية اكثر من 430 الف مشاهدة في غضون شهر من صدوره.
اغنية "يا حياتي" من كلمات أحمد ماضي وألحان زاهر حمودة وتوزيع زاهر ديب، والكليب من اخراج محمود رمزي.


محمد فضل شاكر

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