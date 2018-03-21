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أخبار محليات 21 أمّا فلسطينية في السجون الاسرائيلية تحتفلن بعيد الأم بعيدًا عن عائلاتهن

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الضفة الغربية 21 اما فلسطينية في السجون الاسرائيلية
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21 أمّا فلسطينية في السجون الاسرائيلية تحتفلن بعيد الأم بعيدًا عن عائلاتهن

بلغت ذروة التصعيد في عمليات اعتقال الفلسطينيات على يد اسرائيل منذ إندلاع "هبة القدس" العاصمة الأبدية لفلسطين بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المشؤوم 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-21 13:48:00 A A

في يوم الأم 21 آذار الذي يحتفل به الكثيرون بأمهاتهم، هناك اطفال محرومين من الاحتفال بوجود أمهاتهم الى جانبهم بسبب وجودهم في السجون الاسرائيلية.

هذا ووصل عدد الأسيرات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بداية الهبة الجماهيرية وحتى الأول من تشرين الأول 2017 نحو 370 حالة اعتقال، وبلغت ذروة التصعيد في عمليات اعتقال الفلسطينيات على يد اسرائيل منذ إندلاع "هبة القدس" العاصمة الأبدية لفلسطين بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المشؤوم في السادس من كانون الأول 2017؛ حيث اعتقلت نحو 32 فلسطينية منذ الإعلان، وحتى نهاية كانون الثاني 2018 غالبيتهن أطلق سراحهن؛ وما زالت 63 منهن رهن الاعتقال في السجون حتى الثاني عشر من شباط 2018.

ومن الأسيرات 21 أما فلسطينية يعشن ظروفا قاسية منذ لحظة اعتقالهن.

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