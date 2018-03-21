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جامعات / مدارس اخبار المدارس في شهر بـِر الوالدين..عرض مسرحي كبير لطلاب المدارس في كفرقرع

جامعات / مدارس

وادي عارة عرض مسرحي كبير لطلاب المدارس في كفرقرع
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في شهر بـِر الوالدين..عرض مسرحي كبير لطلاب المدارس في كفرقرع


خلال العرض المسرحي

كان في استقبال طلاب المدارس والهيئات التدريسية وغيرهم الشيخ أ.عبد الكريم مصري آل أبو نعسه، رئيس الحركة الإسلامية

لاقت المسرحية استحسان وإعجاب الحضور، الذين تفاعلوا جداً مع العرض، وتخالجت عبراتهم وتهلهلت الدموع من الكثير من الحضور طلاباً وأساتذة وكبار السن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-21 13:07:31 A A

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الحركة الإسلامية في كفرقرع، جاء فيه:"بمبادرة من الحركة الإسلامية في كفرقرع، وضمن إطار فعاليات شهر بـِر الوالدين الذي أطلقته الحركة الإسلامية داخل القرية؛ حيث قامت بعرض مسرحية كبيرة عن موضوع بِـر الوالدين لأبنائنا وبناتنا طلاب المدارس في جميع المراحل، بالإضافة إلى إستضافة أعضاء بيت المسنين من الآباء والأمهات الكبار، وذلك في قاعة العروض في المركز الجماهيري الحوارنة؛ وذلك حِرصاً منها وإنطلاقاً على تأكيد حق الوالدين في الإحترام، والعيش في كرامة ورعاية من الأبناء والبنات على حد سواء".

وتابع البيان:"كان في استقبال طلاب المدارس والهيئات التدريسية وغيرهم الشيخ أ.عبد الكريم مصري آل أبو نعسه، رئيس الحركة الإسلامية. يذكر أنه قام بتقديم العرض فرقة مسرح الصراط الإسلامي كفرقاسم، المنبثقة عن مؤسسة جسور للفن والإبداع".

واختتم البيان:"هذا، ولاقت المسرحية استحسان وإعجاب الحضور، الذين تفاعلوا جداً مع العرض، وتخالجت عبراتهم وتهلهلت الدموع من الكثير من الحضور طلاباً وأساتذة وكبار السن، خاصة إذا ذكر الوالدين وهما أحق الناس بالبـِر والصحبة والتوقير.
وذلك عندما يصبح الوالدين بحاجة ماسة إلى أبنائهم ورعايتهم، وعليه قامت الحركة الإسلامية أيضاً بسلسلة مواعظ ولقاءات إيمانية متعددة الجوانب في هذا الموضوع، وذلك خلال شهر كامل لعل هذا الأمر يعود بالفائدة على جميع أبنائنا خاصة ومجتمعنا عامة، وأن ينالوا به رضى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم وقدم المساعدة في نشر هذا الخير العميم خير الجزاء."، إلى هنا البيان.

 

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