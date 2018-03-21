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فنانين فن عربي بالفيديو: في عيد الأم.. رويدا عطية تظهر مع والدتها

فنانين

رويدا عطية تظهر مع والدتها
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بالفيديو: في عيد الأم.. رويدا عطية تظهر مع والدتها

 

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 13:07:31 A A

على طريقتها الخاصة عايدت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها مع والدتها، موجهة رسالة حب لها ولكل أمهات الوطن العربي.

 

ومن جانبها أعربت والدة رويدا عن حبها لها وتمنت لها الخير والسعادة في حياتها.

يذكر أن آخر اعمال عطية كانت أغنية "خاين" التي طرحتها مؤخراً وذلك بعد تأجيلها عدة مرات بسبب مرض والدتها، وهي من إنتاج "المولى بروداكشن"، من كلمات وألحان عناد خوري، توزيع كريم عبد الوهاب، وتم تسجيل العمل في استديو حسام صعبي.

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