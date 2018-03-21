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المؤتمر الحادي عشر لصحة المجتمع العربي في الناصرة: 140 ألف عربي يعانون من السكري



الدكتور نعيم شحادة

الدكتور بشارة بشارات:

المؤتمر السنوي مميز وحضره أطباء من جميع أنحاء البلاد، بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الصحة، حيث أعلن القائم بأعمال مدير وزارة الصحة عن انضمامه الى جمعيتنا

بروفيسور نعيم شحادة:



تم انتخابي مؤخرا رئيسا للمنظمة الاسرائيلية للسكري لأكون أول عربي يتم انتخابه، وأول مهمة قمت فيها بالمبادرة لفتح فروع جديدة للمنظمة في التجمعات العربية منها أم الفحم وشفاعمرو

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

من: حجاج رحال - موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-03-21 12:21:14 A نشر: 2018-03-21 12:21:14 A