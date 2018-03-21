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السلطات المحلية اخبار المجالس البلديّة تقرّ توحيد حفلات التّخرّج للمدارس الثّانويّة في مدينة باقة الغربيّة

السلطات المحلية

المثلث الشمالي باقة: توحيد حفلات التّخرّج للمدارس الثّانويّة
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البلديّة تقرّ توحيد حفلات التّخرّج للمدارس الثّانويّة في مدينة باقة الغربيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 13:07:31 A A

عمّم النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا حول توحيد حفلات التّخرّج من المدارس الثّانويّة لهذا العام الدّراسيّ، جاء فيه ما يلي: "أقرّ قسم التّربية والتّعليم في دار البلديّة في باقة الغربيّة، توحيد حفلات التّخرّج لكافّة لمدارس الثّانويّة في المدينة، وذلك بعد أن أوعز رئيس البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، بالتشاورٍ ما بين قسم المعارف في البلديّة، ممثّليات الطلّاب والأهالي، ومدراء المدارس الثّانويّة في المدينة".

وأضاف البيان: "وجاء هذا القرار بعد تفكير معمّق في ظاهرة حفلات التّخرّج التي أخذت فيها القشور نصيبًا غير معقول، وباتت فيها المراءاة والتّبذير وإنفاق المصروفات غير المنطقيّة على المظهر من ملبس ومأكل ومشرب (التّضييفات) في تزايد وارتفاع عاليين؛ وعليه، ومن منطلقات تربويّة توعويّة، أساسها الإيمان بسواسيّة المواطنات والمواطنين جميعًا، والطّالبات والطّلّاب كافّة، من مختلف شرائح المجتمع، سيكون حفل التّخرّج لطلّاب مدارس مدينتنا، باقة الغربيّة، موحّدًا، منظّمًا، متواضعًا، ومنعقدًا في ذات المكان والزّمان، الذي تقرّه دار البلديّة".

وتابع البيان: "ويتحضّر كلّ من طواقم قسم التّربية والتّعليم في دار البلديّة، بإدارة المربّي وليد مجادلة، بالتّعاون مَعَ مدراء المدارس، وممثّلين عن كلّ مدرسة ومدرسة، ممثّلين عن المعلّمين وممثّلين عن لجنة الأهالي المحليّة في المدينة، ليتمّ التّنسيق على أتمّ وجه، ولتتناغم الصّورة النّهائيّة للحفل ومراسمه".


واختتم البيان: "ويشارُ إلى أنّ الحفل الموحّد سينعقد في شهر حزيران/يونيو المقبل، للمدارس الثّانويّة في باقة. سنوافيكم بكامل التّفاصيل بعد الاتّفاق بين الهيئات المُنظِّمة للحفل، برعاية دار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة" إلى هنا نص البيان. 

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