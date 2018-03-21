بالفيديو: كيف عايدت يارا والدتها بمناسبة عيد الام!

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

نشرت ​الفنانة يارا​ مقطع فيديو يظهر غنائها لأوبريت "أمي ثم أمي"، كتهنئة منها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك على صفحتها الخاصة عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت يارا قائلة: "امي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حضني من أول حياتي وهمه همي".

"أمي ثم أمي" هو أوبريت غنائي صدر العام الماضي، وشارك فيه العديد من الفنانين منهم يارا، ​رامي عياش​، ​هيثم شاكر​، جنات، ​تامر حسني​ وهو من تأليف الشاعر ​ايمن بهجت قمر​، والحان ​حميد الشاعري​ وحمل توقيع المخرج عثمان ابو لبن.