بالفيديو: كيف عايدت يارا والدتها بمناسبة عيد الام!
ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
نشرت الفنانة يارا مقطع فيديو يظهر غنائها لأوبريت "أمي ثم أمي"، كتهنئة منها لوالدتها بمناسبة عيد الأم، وذلك على صفحتها الخاصة عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت يارا قائلة: "امي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حضني من أول حياتي وهمه همي".
"أمي ثم أمي" هو أوبريت غنائي صدر العام الماضي، وشارك فيه العديد من الفنانين منهم يارا، رامي عياش، هيثم شاكر، جنات، تامر حسني وهو من تأليف الشاعر ايمن بهجت قمر، والحان حميد الشاعري وحمل توقيع المخرج عثمان ابو لبن.
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