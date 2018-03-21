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وحدة شبيبة مجلس مجد الكروم تعايد الامهات

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

نشر: 2018-03-21 10:59:39 A A
بادرت وحدة الشبيبة في مجلس مجد الكروم المحلي ممثلة بمدير الوحدة بلال كيوان والموظفات امون شعبان ولانا خطيب/سرحان ومجموعة من طلاب مشروع " تحديات" الى معايدة الامهات والنساء العاملات بمؤسسات القرية المختلفة وذلك بتوزيع الورود عليهن، اذ قاموا بزيارة مدارس القرية وعيادة كلاليت وعيادة الام والطفل هناك تم معايدة العاملات والموظفات والمعلمات ببطاقة معايدة وباقة من الورود بهذه المناسبة العطرة.
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