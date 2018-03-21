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أخبار محليات الطفلة سيرين عبد الهادي من دير الأسد تتبرع بشعرها لمرضى السرطان

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الشاغور الطفلة سيرين عبد الهادي تتبرع بشعرها
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الطفلة سيرين عبد الهادي من دير الأسد تتبرع بشعرها لمرضى السرطان

 

 قد بدت السعادة على سيرين بما فعلته لا بل تطالب سيرين الصغيرة من صديقاتها ومن كل الفتيات التبرع لمرضى السرطان من اجل رسم البسمة على وجوههم

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-21 10:48:21 A A

قامت الطفلة سيرين عبد الهادي من دير الأسد طالبة في الصف الرابع في مدرسة أفاق الابتدائية بالتبرع بشعرها لمرضى السرطان. وقد بدت السعادة على سيرين بما فعلته لا بل تطالب سيرين الصغيرة من صديقاتها ومن كل الفتيات التبرع لمرضى السرطان من اجل رسم البسمة على وجوههم.

سيرين ابنة الفنانة السابقة صابرين موسى عبد الهادي وشقيقة الفنانة منال موسى نجمة برنامج ارب أيدول تمتعت بشعر طويل ومميز الا انها طلبت بالتبرع بشعرها لتلبية حاجات مرضى السرطان بعد مشاهدتها لمتبرعات اخريات قمن بالتبرع بشعرهن من اجل هذه الخطوة النبيلة.

 

 

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