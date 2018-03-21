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أخبار محليات إصابة عامل (30 عامًا) جراء سقوطه عن ارتفاع في ريشون لتسيون

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إصابة عامل (30 عامًا) جراء سقوطه عن ارتفاع في ريشون لتسيون

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 10:18:38 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 09:17 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء على شارع نحيميا في ريشون لتسيون، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة في الصدر جراء سقوطه عن ارتفاع متر ونصف، وتمّت إحالته لاستكمال العلا جفي مستشفى أساف هروفيه" وفقًا للبيان.

 

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