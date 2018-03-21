إصابة عامل (30 عامًا) جراء سقوطه عن ارتفاع في ريشون لتسيون

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 09:17 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء على شارع نحيميا في ريشون لتسيون، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة في الصدر جراء سقوطه عن ارتفاع متر ونصف، وتمّت إحالته لاستكمال العلا جفي مستشفى أساف هروفيه" وفقًا للبيان.