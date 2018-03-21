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أخبار محليات سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان وحالته خطيرة

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منطقة الجولان سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان
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سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان وحالته خطيرة

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 09:35:08 A A

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء أنه "وصل افراد الطاقم الى بلدة "بار يوحاي" في الشمال بعد تلقي بلاغ حول سقوط عامل (54 عاما) من ارتفاع 4 امتار حيث اصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة وتم نقله عبر مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج وهو يعاني من اصابات في رأسه"، وفقا للبيان.

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