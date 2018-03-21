سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان وحالته خطيرة

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء أنه "وصل افراد الطاقم الى بلدة "بار يوحاي" في الشمال بعد تلقي بلاغ حول سقوط عامل (54 عاما) من ارتفاع 4 امتار حيث اصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة وتم نقله عبر مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج وهو يعاني من اصابات في رأسه"، وفقا للبيان.