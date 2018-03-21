منطقة الجولان سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان
سقوط عامل عن ارتفاع 4 أمتار في منطقة الجولان وحالته خطيرة
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وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء أنه "وصل افراد الطاقم الى بلدة "بار يوحاي" في الشمال بعد تلقي بلاغ حول سقوط عامل (54 عاما) من ارتفاع 4 امتار حيث اصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة وتم نقله عبر مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج وهو يعاني من اصابات في رأسه"، وفقا للبيان.
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