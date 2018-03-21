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ابراج الحوت الرياضة هي الحل الامثل لصحتك.

ابراج

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الرياضة هي الحل الامثل لصحتك.

الحوت: الرياضة هي الحل الامثل لصحتك.
مهنيًا: تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك تنجح فى تشكيل فريق أو في قيادة تيار معيّن أو تنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك.
عاطفيًا: تبذل جهودًا ظاهرة لتكون أكثر تعاونًا مع الشريك، كذلك تسعى لكي تنفتح أكثر على الناس الذين يكنّون لك الإعجاب.
صحيًا: النشاطات الرياضية والاجتماعية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعًا لمزيد من العطاء.

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 09:42:58 A A
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