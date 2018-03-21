المجدلاوي مهران حمدان يفوز بكأس الدولة في كرة السلة مع فريقه



لاعب كرة السلة المجدلاوي مهران حمدان



مهران يلعب مع الفريق الحيفاوي للموسم الثاني على التوالي ويحظى بثقة ودعم مدرب الفريق

حاز لاعب كرة السلة ابن مجد الكروم مهران حمدان بكأس الدولة مع فريقه - بيت هلوحيم - حيفا لذوي الاحتياجات الخاصة بفوزهم على فريق "أيلان" رمات غان. مهران شارك في المباراة وكان فعلاً بالدقائق التي لعب بها ورفع كأس الدولة مع رفاقه من بيت هلوحيم - حيفا الذين حصدوا كاس الدولة للمرة الاولى منذ 8 سنوات.



الجدير ذكره أن مهران يلعب مع الفريق الحيفاوي للموسم الثاني على التوالي ويحظى بثقة ودعم مدرب الفريق. وقد شارك مهران قبل اسابيع بمهرجان لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة في روسيا حيث شارك فريقه هناك مع ثلاث فرق اوروبية اخرى.