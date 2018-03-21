مرسيدس مابياخ بولمان 2019

بعد تحديث S-Class الشهر الماضي ، ركزت مرسيدس-مايباخ الآن اهتمامها على النسخة الممتدة من السيارة التي تعرف باسم بولمان. وتحمل السيارة الجديدة شبكة تهوية مختلفة بوحي مرسيدس-مايباخ 6 Concept التي قدمت قبل عامين. كما زودت بولمان بعجلات قياس 20 بوصة ، والمزيد من الألوان الخارجية للاختيار من بينها ، بما في ذلك اللمسات الثنائية اللونية.

وفي داخل جسمها البالغ طوله 6.5 متر، يمكن أن يكون موديل 2019 من مرسيدس- مايباخ بولمان متوفر بألوان حصرية جديدة. وتشمل القائمة Magma Gray و Mahogany Brown و Silk Beige / Deep Sea Blue.

كما تتوفر السيارة بكاميرا للرؤية الأمامية تسمح للمسافرين في المقصورة الخلفية بمراقبة حركة المرور في الأمام ، ويمكنهم أيضا الاستفادة من التحكم الموسيقي المستقل بفضل نظام الصوت الخاص. وعلى عكس سابقتها التي تسمى S600 ، تلقت مرسيدس بولمان شعار S650. كما قدمت بمحرك 6.0 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 621 حصان و1000 نيوتن متر من عزم الدوران.