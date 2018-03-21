اغلاق
اغلاق
سيارات جديد السيارات مرسيدس مابياخ بولمان 2019

سيارات

مرسيدس مابياخ بولمان 2019
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مرسيدس مابياخ بولمان 2019

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 14:18:38 A A

بعد تحديث S-Class الشهر الماضي ، ركزت مرسيدس-مايباخ الآن اهتمامها على النسخة الممتدة من السيارة التي تعرف باسم بولمان. وتحمل السيارة الجديدة شبكة تهوية مختلفة بوحي مرسيدس-مايباخ 6 Concept التي قدمت قبل عامين. كما زودت بولمان بعجلات قياس 20 بوصة ، والمزيد من الألوان الخارجية للاختيار من بينها ، بما في ذلك اللمسات الثنائية اللونية.

وفي داخل جسمها البالغ طوله 6.5 متر، يمكن أن يكون موديل 2019 من مرسيدس- مايباخ بولمان متوفر بألوان حصرية جديدة. وتشمل القائمة Magma Gray و Mahogany Brown و Silk Beige / Deep Sea Blue.

كما تتوفر السيارة بكاميرا للرؤية الأمامية تسمح للمسافرين في المقصورة الخلفية بمراقبة حركة المرور في الأمام ، ويمكنهم أيضا الاستفادة من التحكم الموسيقي المستقل بفضل نظام الصوت الخاص. وعلى عكس سابقتها التي تسمى S600 ، تلقت مرسيدس بولمان شعار S650. كما قدمت بمحرك 6.0 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 621 حصان و1000 نيوتن متر من عزم الدوران.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 في غزة يعدون العدة لمسيرة العودة الكبرى | [2600 قراءة]
2 الصلح بحيفا تبدي استعدادها لاطلاق سراح الشيخ صلاح | [2600 قراءة]
3 الدكتور سمير كتاني يفوز بوسام المحاضر الملهم | [2600 قراءة]
4 محكمة العمل القطرية تقبل استئناف خالد بطو | [2600 قراءة]
5 بين القناعة والرضا والطموح/ مهند الصباح | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
5 موظفة في إحدى مدارس الشمال تقدّم شكوى ضد المدير | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab