وحدة الشبيبة في مجلس مجد الكروم تعايد الامهات بمناسبة عيد الام

تم معايدة العاملات والموظفات والمعلمات ببطاقة معايدة وباقة من الورود بهذه المناسبة العطرة

بادرت وحدة الشبيبة في مجلس مجد الكروم المحلي ممثلة بمدير الوحدة بلال كيوان والموظفات امون شعبان ولانا خطيب/سرحان ومجموعة من طلاب مشروع " تحديات" الى معايدة الامهات والنساء العاملات بمؤسسات القرية المختلفة وذلك بتوزيع الورود عليهن، اذ قاموا بزيارة مدارس القرية وعيادة كلاليت وعيادة الام والطفل هناك تم معايدة العاملات والموظفات والمعلمات ببطاقة معايدة وباقة من الورود بهذه المناسبة العطرة.



خلال المعايدة

الجدير ذكره أن مشروع "نحديات" متبع للسنة الثانية على التوالي باشراف مجلس مجد الكروم المحلي والمركز الجماهيري في القرية ووزارة التربية والتعليم وإدارة المجتمع والشبيبة، وهو معد لطبقات الثالث والسادس إضافة الى المرحلة الاعدادية والثانوية وهو مشروع مجاني ممول من وزارة التربية والتعليم وادارة المجتمع والشبيبة والمجلس المحلي، ويهدف الى أستثمار اوقات الفراغ بأطر جماهيرية شبابية تلائم احتياجاتهم وميولهم، كما يهدف الى تفعيل المدارس الابتدائية في ساعات ما بعد الدوام.