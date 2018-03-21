بالفيديو: بعد 11 عاما.. اسرائيل تعترف بضرب مفاعل نووي في سورية

وصل الى موقع العرب بيان من الجيش الاسرائيلي، جاء فيه: "كشف النقاب عن قيام مقاتلات سلاح الجو الاسرائيلي بضرب مفاعل نووي كان في مراحل البناء في سوريا في أيلول 2007. عملية ضرب المفاعل تمت من خلال مقاتلات حربية بعد جهود استخبارية وعملياتية معقدة ومتواصلة وأزالت تهديدًا نوويًا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها".



واضاف البيان: "تم كشف النقاب انه في الليلة بين الخامس من أيلول والسادس من أيلول 2007 أغارت مقاتلات سلاح الجو على مفاعل نووي في مراحل بناء متقدمة في منطقة دير الزُّور 450 كم شمال دمشق وقامت بتدميره.

أثمرت جهود استخبارية حثيثة بدأت في نهاية عام 2004 وتضمنت تعاون مع جهات أمنية مقابلة عن معلومات بالغة الأهمية أدت الى ضربة جوية دقيقة. جيش الدفاع قام بالاستعدادات لضرب المفاعل بشكل دقيق ونوعي بالاضافة الى الاستعداد لسيناريوهات تدهور أمني وتصعيد محتمليْن.

من كلمة رئيس الاركان أيام الضربة الجنرال المتقاعد غابي أشكنازي: فور إيعاز رئيس الوزراء لجيش الدفاع مسؤولية تدمير المفاعل النووي في سوريا كان واضحًا لديّ انه يجب الاستعداد استخباريًا وعملياتيًا وتكنولوجيًا لإزالة التهديد النووي عن دولة إسرائيل والمنطقة وبالمقابل القيام بالخطوات لمنع تدهور الأوضاع نحو الحرب ولو فرضت علينا- حسمها"، وفقا للبيان.

وتابع البيان "من كلمة رئيس الاركان الجنرال غادي أيزنكوت الذي كان آنذاك قائد المنطقة الشمالية العسكرية: الرسالة من ضرب المفاعل في العام 2007 هي ان دولة إسرائيل لن تتسامح مع بناء قدرات تشكل تهديدًا وجوديًا عليها. كانت هذه الرسالة عام 2007 وهذه هي الرسالة لاعدائنا في المستقبل القريب والبعيد"، وفقا للبيان.