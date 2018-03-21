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أخبار محليات ارتفاع على درجات الحرارة مع بدء فصل الربيع

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ارتفاع على درجات الحرارة
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ارتفاع على درجات الحرارة مع بدء فصل الربيع

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-03-21 08:07:50 A A

يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعاً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الخميس يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفِي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 16 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً مغبراً، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفِي يوم السبت يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكزن الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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