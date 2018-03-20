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أخبار عربية وعالمية 35 قتيلا في هجوم بقذيفة صاروخية على سوق مزدحم شرقي دمشق

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35 قتيلا في هجوم بقذيفة صاروخية على سوق مزدحم بدمشق
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35 قتيلا في هجوم بقذيفة صاروخية على سوق مزدحم شرقي دمشق

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 23:09:15 A A

تسببت قذيفة صاروخية أطلقت من منطقة الغوطة الشرقية على ضاحية شرقي العاصمة السورية دمشق في مقتل 35 شخصا، حسب وسائل إعلام حكومية في سوريا. وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن القذيفة الصاروخية سقطت على سوق مزدحم في جرمانا بضاحية شرقي دمشق. وأشارت إلى أن القذيفة قتلت 20 شخصا على الفور وقتل الباقون في وقت لاحق متأثرين بإصاباتهم.

وتفيد التقارير بإصابة العشرات جراء الهجوم. وتخوض القوات الحكومية السورية والقوات الداعمة لها هجوما على الغوطة منذ الشهر الماضي لمحاولة الاستيلاء على آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق. وتمكنت القوات الحكومية من تقسيم الغوطة إلى 3 مناطق محاصرة بشكل كامل بدعم من المقاتلات الروسية كما سيطرت على نحو 80 في المائة من مساحة الغوطة. وتسببت الغارات الروسية الأسابيع الماضية في مقتل 1450 مدنيا في الغوطة، حسب الأرقام التي أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

وخلال نفس الفترة قتل 50 مدنيا في دمشق بسبب القذائف الصاروخية التي تشنها فصائل المعارضة في الغوطة.

 

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