موشحات للأُم القلبُ يا اللّي أَحَبَّني بقلم : أسماء طنوس - المكر

موشحات للأُم القلبُ يا اللّي أَحَبَّني بقلم : أسماء طنوس - المكر
يا حامِلَـه عَنّي هُمومـي وثِقَلي --- خَوْفًا مِنَ الأَحمـالِ تَكْسِـرُني
كَم ذَرَفْتِ مْـنِ الدُّموعِ تَعَبـا
كَم عانَيْتِ مْنِ الظُّروفِ الصَّعِبَه
كَم سَأَلْـتِ اللهَ لَبَّـى الْمَطلَـبَ
أَلصَّبْرُ كانَ بِالرَّجـاءِ الأَجْمـَلِ --- بالحُبِّ والحَنانِ صَدْرُكِ ضَمَّني
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ما مَرَّه قلبُــــكِ لِـيَّ قَـد رَذَلا
والقلـبُ فيـــكِ لِقَــلـبِـيَ حَـــمَـلا
يامَن لِهَمّي كُنـتِ دَومًاجَبَلا
كَم كُنتِ أُمّي عَن ظُروفي تِسأَلي --- لِتُريحي القلبَ يا اللّي أَحَبَّنـي
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ما جُعْتُ يَوْمًا وفي يَدَيْكِ حاجَتي
صَوْتُكِ النّـــــاعِم لِروحـي راحَـــتي
لَمْ أَتــــوهُ وكُـــنْــــتِ لِــــيَّ مَنـــارَتـــــي
كُلّ جميـــــلٍ أَنـــــتِ مِنْــــهُ بِأَجْمَـــــلِ --- وأَيُّ لَوْحَــــه أَنـتِ مِنـــها بِأَثْمَـــــنِ
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