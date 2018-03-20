موشحات للأُم القلبُ يا اللّي أَحَبَّني بقلم : أسماء طنوس - المكر



يا حامِلَـه عَنّي هُمومـي وثِقَلي --- خَوْفًا مِنَ الأَحمـالِ تَكْسِـرُني

كَم ذَرَفْتِ مْـنِ الدُّموعِ تَعَبـا

كَم عانَيْتِ مْنِ الظُّروفِ الصَّعِبَه

كَم سَأَلْـتِ اللهَ لَبَّـى الْمَطلَـبَ

أَلصَّبْرُ كانَ بِالرَّجـاءِ الأَجْمـَلِ --- بالحُبِّ والحَنانِ صَدْرُكِ ضَمَّني

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ما مَرَّه قلبُــــكِ لِـيَّ قَـد رَذَلا

والقلـبُ فيـــكِ لِقَــلـبِـيَ حَـــمَـلا

يامَن لِهَمّي كُنـتِ دَومًاجَبَلا

كَم كُنتِ أُمّي عَن ظُروفي تِسأَلي --- لِتُريحي القلبَ يا اللّي أَحَبَّنـي

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ما جُعْتُ يَوْمًا وفي يَدَيْكِ حاجَتي

صَوْتُكِ النّـــــاعِم لِروحـي راحَـــتي

لَمْ أَتــــوهُ وكُـــنْــــتِ لِــــيَّ مَنـــارَتـــــي

كُلّ جميـــــلٍ أَنـــــتِ مِنْــــهُ بِأَجْمَـــــلِ --- وأَيُّ لَوْحَــــه أَنـتِ مِنـــها بِأَثْمَـــــنِ

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