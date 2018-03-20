استمرار التطوير في الشبلي أم الغنم: تعبيد شوارع والتحضير لمناقصة الملعب البلدي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"يستمر المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بمشاريع التطوير، وفي الفترة الأخيرة أصبحت هذه المشاريع تتوالى يوميًا بالتنفيذ أيضًا، بالإضافة للتخطيط لمشاريع أخرى. هذا الأسبوع تم تعبيد شارع حارة آل مرعي في أم الغنم حتى الدوار الرئيسي وشارع الروضات والنويديات الجديدة وقد تواجد زيدان سلفيتي نائب رئيس المجلس للاطلاع على العمل". وتابع البيان:"في الأيام الماضية أيضًا، عقدت جلسة في مكاتب المجلس مع المهندس والمخطط مصطفى أبو رومي وطاقم مكتبه بمشاركة قسم من طاقم إدارة المجلس للعمل على التحضير لمناقصة ملعب كرة القدم في الشبلي أم الغنم، والتي ستكون خلال شهرين".

رئيس المجلس نعيم شبلي يؤكد أن المشاريع القادمة اضخم وأكثر، وأن العمل يجري على قدم وساق لإخراج كافة المشاريع إلى حيّز التنفيذ، حيث أننا نعمل على تطوير أكثر من مجال في نفس الوقت، وهذا العام سيحقق المجلس الكثير من الانجازات بإذن الله.