اسبوع الصحه باعدادية المنارة جسر الزرقاء تحت شعار الاكل الصحي كعادة ..صحة وسعادة

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"اختتمت مدرسة المناره نشاطات اسبوع الصحة الحافل الذي نظمته المدرسة ,والذي يهدف الى تنمية وتعزيز الوعي الادراكي لدى طلابها ,واكسابهم مهارات التوعية الصحية بالمدرسة. هذا وقد تضمن الاسبوع عدة نشاطات تعليمية واثرائية وتربوية تخللها محاضرات شتى في مواضيع عدة كالنظافة الشخصية التي قدمتها "نتالي" ومحاضرات عن التدخين اشرفت عليها مركزة التدخين المعلمه ريتا عطا الله ,محاضرات عن جيل المراهقة ساهمت بها, مستشارة المدرسة المعلمه نجوى مدلج,محاضرات عن سلبيات مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بادر اليها معلمي العلوم,محاضرات عن صحة الاسنان قدمها الدكتور محمد ابو عريشه مشكورا ,قياسات وزن وطول للطلاب والطالبات قام باجراءها معلمو الرياضة ,تمرير استبيان (كهوت) لجميع طلاب المدرسة ,كما بادرت الصفوف لتفعيل فرصة طعام صحية على مدار اسبوع كامل ,يوم القمة كان الخميس حيث ساهم مجلس الطلاب بتوزيع ملصقات تحمل شعار "الاكل الصحي كعاده ..صحة وسعادة" وحلوى صحيه على طلاب المدرسة ومن ثم توجهوا الى المؤسسات والاماكن العامة بالقرية وقاموا بتوزيع علب تحتوي على المجففات".

وتابع البيان:"اذاعة المدرسة باشراف المعلمه ناديه سيف اختصت بالصحة باشكالها المختلفة الجسدية والنفسية والعقلية واهميتها في حياتنا . مدير المدرسة الاستاذ شادي يتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك وساهم وتعاون معنا لانجاح هذا الاسبوع, دمتم ذخرا لاعمال الخير, ودامت منارتنا شمسا ساطعة تبعث بخيوطها الذهبية لتغزل كل ما هو جديد وقيم من اجل مصلحة طلابها".