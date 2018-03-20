محكمة العمل القطرية تقبل استئناف بطو وتبطل قرار اللوائية بخصوص وظيفة مدير دائرة الثقافة بالناصرة

المحامي وسام ياسين:

أكدت المحكمة قبول كل ادعاءتنا وابطال قرار محكمة العمل اللوائية جملة وتفصيلا مما يعني بأن لجنة تعيين الموظفين ستقوم، بعد القرار، بإتمام عملها واختيار الموظف الأنسب للوظيفة وفق معايير مهنية

قرر قضاة محكمة العمل القطرية بقبول استئناف خالد بطو على قرار محكمة العمل اللوائية في الناصرة، حيث أكدوا على أنه يفتقر الى الأسس القانونية. وفي مجمل قرار هيئة المحكمة، فان القضاة أكدوا على أنه واستنادا الى المواد والقرائن المدرجة في حيثيات القضية في المحكمة، لا مجال لاعاقة إجراءات المناقصة ويجب إتمامها وإعلان هوية الفائز فيها لاشغال منصب مدير دائرة الشباب، الرياضة والثقافة في الناصرة.



خالد بطو



وعلى ضوء رفض المحامي مروان حمودة، وكيل عضو البلدية د.سليم سليمان لصيغة القرار، فان المحكمة ستصدر قرارها في الوقت القريب. وقال المحامي وسام ياسين، المترافع عن خالد بطو:"أكدت المحكمة قبول كل ادعاءتنا وابطال قرار محكمة العمل اللوائية جملة وتفصيلا، مما يعني بأن لجنة تعيين الموظفين ستقوم، بعد القرار، بإتمام عملها واختيار الموظف الأنسب للوظيفة وفق معايير مهنية.



المحامي وسام ياسين