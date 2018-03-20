الناصرة والقضاء انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية
انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية
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افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:" انقلبت، مساء الثلاثاء سيارة، في الانفاق الواصلة بين العفولة والناصرة بمنطقة اكسال.طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على مساعدة الطواقم الطبية في المكان بعد ان اتضح عدم وجود عالقين ".
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