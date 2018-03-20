انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية

افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:" انقلبت، مساء الثلاثاء سيارة، في الانفاق الواصلة بين العفولة والناصرة بمنطقة اكسال.طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على مساعدة الطواقم الطبية في المكان بعد ان اتضح عدم وجود عالقين ".