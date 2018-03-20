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أخبار محليات انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية

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الناصرة والقضاء انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية
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انقلاب سيارة في انفاق اكسال - الناصرة وازدحامات مرورية

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 19:36:35 A A

افاد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:"  انقلبت، مساء الثلاثاء سيارة، في الانفاق الواصلة بين العفولة والناصرة بمنطقة اكسال.طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على مساعدة الطواقم الطبية في المكان بعد ان اتضح عدم وجود عالقين ".

 

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