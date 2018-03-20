محاضر عربي بالإضافة إلى 11 محاضرا من الوسط اليهودي يفوزون بوسام المحاضر الملهم



الدّكتور سمير كتّاني

أكاديميّة القاسميّ إدارة ومحاضرين وموظّفين وطلبة بهذا السّبق المميّز، وتهنّئ الدّكتور سمير كتّاني بهذا الفوز، راجية له دوام التّألّق والنّجاح

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أكاديمية القاسمي جاء فيه ما يلي: "أعلن اتّحاد الطّلاب والطّالبات القطريّ في إسرائيل يعلن عن فوز الدّكتور سمير كتّاني- رئيس البرنامج التّحضيريّ في أكاديميّة القاسميّ (ورئيس قسم اللّغة العربيّة السّابق) بوسام المحاضر الأكثر إلهامًا ضمن الاثني عشر محاضرًا الملهمين في مؤسّسات التّعليم العالي. وصرّح النّاطق باسم اتّحاد الطّلاّب في إسرائيل أنّ جائزة "المحاضر الملهم" ستمنح للمحاضرين الفائزين خلال حفل تكريميّ خاصّ يجمعهم في متحف تل أبيب الأسبوع القادم".

وأضاف البيان: "وحول كيفيّة اختيار المحاضرين، أشار موقع اتّحاد الطّلاّب إلى أنّه أجري استبيان دقيق شارك فيه آلاف الطّلبة في جميع مؤسّسات التّعليم العالي في البلاد، وطلب منهم الإشارة إلى مدى اعتقادهم بوجود محاضر ملهم بين طاقم المحاضرين في المؤسّسة التّعليميّة الّتي يدرسون فيها، وإذا كانت إجابة الطّالب أو الطّالبة إيجابيّة فعليه أن يشير إلى اسم المحاضر أو المحاضرة، مع كتابته فقرة تعبيريّة يبيّن فيها سبب اختياره له، مع ذكر الخصال الّتي يتمتّع بها المحاضر الّذي اختير".

واختتم البيان: "وتركّز أسئلة الاستبيان حول مدى تأثير المحاضر في حياة الطّالب الجامعيّ الشّخصيّة، وذلك في الجوانب الفكريّة والأخلاقيّة والمهنيّة. وتفخر أكاديميّة القاسميّ إدارة ومحاضرين وموظّفين وطلبة بهذا السّبق المميّز، وتهنّئ الدّكتور سمير كتّاني بهذا الفوز، راجية له دوام التّألّق والنّجاح، وأن يستمرّ في تقديم الوجه المشرق للتّدريس ذي المعنى الّذي يجعل يجعل من حمل الرّسالة التّربويّة أسمى من أيّ شيء آخر" إلى هنا نصّ البيان.