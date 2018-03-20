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جامعات / مدارس اخبار المدارس المدرسة الجماهيرية اكسال ج تحصل على شهادة نجمتين من الوزارة

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء اكسال ج تحصل على شهادة نجمتين من الوزارة
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المدرسة الجماهيرية اكسال ج تحصل على شهادة نجمتين من الوزارة


خلال الحفل

شمل اللقاء توزيع الشهادات وتدريج المدارس وفقا للمجود الذي تقيمة ضمن فعالياتها اللامنهجية ضمن السلة الثقافية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 18:39:20 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة الجاهيرية اكسال ج جاء فيه ما يلي: "بادرت وزارة المعارف لواء الشمال الى إقامة يوم توزيع الشهادات للمدارس المعززة للصحة امس الاثنين الموافق 18.03.18 في المركز الجماهيري ברקוביץ في الناصرة العليا في حفل مهيب شمل مشازكة 274 مدزسة من لواء الشمال".

وأضاف البيان: "افتتح الاحتفال بكلمة من مرشدة الصحة في الوزارة لواء الشمال نوريت بيرچر، ثم تلتها مديرة اللواء الشمالي في وزارة المعارف د. اورنا سمحون التي اعربت بدورها عن سعادتها بمشاركة قسم كبير من المدارس ضمن فعاليات الصحة والتغذية السليمة كونه يعود بالفائدة والتوعية على طلاب وطالبات المدارس في عصر كثرت فيه الامراض والمعاناة نتيجة التغذية الغير سليمة".

وتابع البيان: "كما وشمل اللقاء توزيع الشهادات وتدريج المدارس وفقا للمجود الذي تقيمة ضمن فعالياتها اللامنهجية ضمن السلة الثقافية. المدرسة الجماهيرية اكسال"ج" المتمثلة بمديرها الاستاذ عزمي يحيى ومعززة الصحة في المدرسة المربية هالة زريق ومعلمة العلوم المربية ايمان سكران نالت الإطراءات والتقدير الكامل من قبل الوزارة لجميع الفعاليات التي تقوم بها المدرسة ضمن السلة الثقافية على مدار العام الدراسي كالاطباء الصغار، التغذية السليمة وأطباء الاستان، الكشكات الصحية وتوعية الطلاب عن الاكل والجسم السليم، وكيفية التعامل مع الموضوع في سن مبكرة".

واختتم البيان: "ومن الجدير بالذكر ان المدرسة الجماهيرية اكسال "ج" حصلت على شهادة نجمتين من الوزارة. معززة الصحة والتغذية السليمة في المدرسة المربية هالة زريق اعربت عن سعادتها وشكرها العميقين لتعاون اعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والأهالي على انجاح المشروع المذكور نظرا لاهميته .
كما واختتم الاحتفال بتوزيع شتلات لنباتات طبية لكل المشتركين" إلى هنا نصّ البيان. 

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