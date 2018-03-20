اعتقال رجل (51 عامًا) من رهط بشبهة إطلاق النار على افراد الشرطة بمسدس مسروق

الشرطة:

تبين ان مطلق النار لم يكن مؤهلا ليعمل كحارس، وان المكان الذي كان يعمل فيه عمل بدون بدون ترخيص

أفاد الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر أنّه: "فجر يوم 11 آذار، أثناء قيام أفراد من الشرطة بنشاط في المنطقة الصناعية في رهط، قام وفق الشبهات، حارس في المكان (51 عاما) من سكان رهط بإطلاق النار عليهم. ردًّا على ذلك، قام أفراد الشرطة بالسيطرة على الموقف وتحييد المشتبه، بما في ذلك توقيفه على ذمة التحقيق وضبط المسدس الذي استعمله. كما وورد من التحقيق في حيثيات الحادث، وفق الشبهات، ان المسدس الذي استعمله المشتبه، قد سرق قبل ذلك من منزل بعد اقتحامه في مدينة "روش هعاين" قبل بضع سنوات".

وأضاف بدر: "كما وتبين ان مطلق النار لم يكن مؤهلا ليعمل كحارس، وان المكان الذي كان يعمل فيه عمل بدون بدون ترخيص. مع إنتهاء التحقيق، ستقدم لائحة إتهام ضد المشتبه به بالشبهات المنسوبه له. من الجدير بالذكر، ان قائد لواء الجنوب، اصدر أمر إغلاق إداري للمحل، كونه عمل دون تصريح" وفقًات لبيان الشرطة.