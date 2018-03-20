وفد من مدرسة العلوم والتكنولوجيا في زيارة لبيت المسن اليومي في الناصرة



خلال الزيارة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن تأتي مثل هذه الزيارات والتي تعودنا عليها منذ سنين ضمن الفعاليات والنشاطات التربوية اللامنهجية في المدرسة لتوطيد اواصر العلاقة مع المسنين واحترام مشاعرهم".



وأضاف البيان: "فمن باب التواصل مع المسنين ومن باب التقدير لهذا المجتمع وبمناسبة يوم الام ، قام وفد من مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة ، والذي شمل مجموعة من الطلاب ومركز التربية الاجتماعية المربي خالد شدافنة ومركز موضوع التربية الاسلامية الشيخ ايهاب الشيخ خليل والسيدة هالة نفاع من لجنة اولياء امور الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 بزيارة ميدانية لبيت المسن اليومي، وذلك للاطمئنان على المسنين والعاملين به ولتقديم التهاني والتبريكات للمسنين ومديرة المركز السيدة نور عبد القادر والعاملين به. وقد استقبلت مديرة المركز الوفد المدرسي بحفاوة وترحاب، حيث شكرتهم على هذه اللفتة الجميلة متمنية ان تدوم مثل هذه الزيارات في المستقبل. هذا وقد اتحف الشيخ ايهاب الشيخ خليل المسنين بمحاضرة دينية حيث شملت على المواعظ المفيدة للمسنين والطلاب متمنيا لهم الصحة والعافية وطول العمر".



واختتم البيان: "وبدوره شكر مدير المدرسة المربي حنا ابو العسل كل من ساهم ودعم من طلاب ومعلمين ولجنة اولياء امور الطلاب وقد خص بالشكر مركز التربية الاجتماعية المربي خالد شدافنة ومركز التربية الاسلامية الشيخ ايهاب الشيخ خليل" إلى هنا نصّ البيان.

