ريم بنا رغم تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة تؤكّد: بدي أحضر للمشروع الجاي ألبوم جديد وجولة عروض

شقيق ريم بنا:

كلنا إيمان بعناد ريم وببسالتها في مقاومة المرض الذي طالما اعتبرته إحتلالاً

تعرّضت الفنانة النصراوية ريم بنّا لوعكة صحيّة مفاجئة الزمتها الفراش منذ نحو الأسبوع، ولكّنها عرفت بمقاومتها الدائمة لأي وعكة تعترض طريقها إلى أن تتغلّب عليها، وأكّدت أسرتها التي تتواجد إلى جانبها بأنّ ريم تخطط بعد أن تتحسّن حالتها الصحيّة لألبوم جديد وتقديم برامج فنية وعروض لجمهورها الذي ينتظرها. وأكّدوا على عنادها في مواجهة آلامها.



ريم بنا

وكان قد كتب شقيق الفنانة ريم بنّا فراس بنّا عبر صفحته على الفيسبوك: "أعزاؤنا أصدقاء ريم ومعارفها والمتابعين والمهتمين؛ أمنا وأختنا وحبيبتنا ريم تتلقى العلاج في احد مشافي الناصرة إثر تراجع فجائي في صحتها، ولهذا السبب لا تجيب على الرسائل والإتصالات، وهي تقاوم الوعكة المستجدة ببطولة أسطورية كما عودتكم طوال الأعوام التسعة الماضية، لا بل وصرحت بالأمس أنها تخطط للمشاريع الفنية القادمة وجولة عروض".



وأضاف: "جميعنا عائلتها وأبناء صفها وأصدقائها نحيطها بالحب والرعاية والمتابعة ونطمئنكم بأنها صامدة لا تتزحزح عن حبها للحياة ولفلسطين التي أعطتها كل ما تمتلك من طاقات لرفع قضاياها وقضايا شعبها. كلنا إمل بأن تمر هذه الوعكة على خير، وكلنا إيمان بعناد ريم وببسالتها في مقاومة المرض الذي طالما اعتبرته إحتلالاً كما الإحتلال الإسرائيلي ويجب قلعه. وكلنا مجندون لكي تنال ريم العلاج الأفضل. نشكر كل من راسلنا واتصل مطمئنا، ولا نطلب منكم إلا الدعاء والصلاة كل حسب معتقداته، لسلامة حبيبتنا ريم، مع الاعتذار منكم لعدم توفر إمكانية زيارتها في المشفى. مع الشكر عائلة ريم بنا".

نخن في موقع العرب وصحيفة كل العرب نتمنّى الشفاء العاجل للفنانة ريم بنّا، والعودة إلى جمهورها ومحبّيها بأسرع وقت وقد تغلّبت على آلامها.