مسرحية المفرق تنعش المسرح الجماهيري في الناصرة بحضور غير مسبوق



بعد العرض

وصل إلى موقع العرب صحيفة كل العرب بيان صادر عن محمود حلو جاء فيه ما يلي: "نجاح منقطع النظير حققته مسرحية المفرق لفرقة المسرح الجماهيري والسينما التابعة لمركز ابن عامر الجماهيري في حي بير ابو الجيش في مدينة الناصرة في الامسية الاحتفالية لعرض باكورة أعمال هذا المسرح الواعد والذي يحمل بطياته آمالاً كبيرة تعلق عليه مدينة الناصرة وأبناء المنطقة أمالاً كبيرة".

واَضاف البيان: "وأقيمت المسرحية على خشبة مسرح محمود درويش بحضور حاشد من الاهالي ولفيف من الشخصيات الاجتماعية الجماهيرية والفنية حيث غصت القاعة بالمئات من الحضور الذين توافد مبكرًا لضمان مقعد لهم والمشاركة ومشاهدة المسرحية التي تعتبر الاولى من نوعها في الناصرة والمنطقة في مجال الفن المسرحي الجماهيري لنخبة من الشباب الخيرين الطموحين في تحقيق هواياتهم وميولهم الفني الى جانب مساهمتهم لرفع مستوى الوعي لدى شريحة الشباب بمجتمعنا من خلال طرح مشاهد حية من الواقع الحياتي للشباب وكيفية تحصينهم من الآفات السلبية الخطيرة. ولاقت المسرحية للمخرج والفنان محمود مرة استحسان وإطراء الحضور الذين ثمنوا الجهود الحثيثة التي قدمها فريق المسرحية بمستوى عال من المهنية على الرغم من صغر سنهم لكنهم كانوا كبار بالأداء.

تولت عرافة الامسية الاحتفالية بلباقة واحتراف الطالبة الجامعية ماريا ربايعة حيث تحدثت عن مسيرة فرقة المسرح الخطوة تلو الاخرى وحتى وصولها للعرض الاحتفالي المهيب".

وتابع البيان: "وكانت كلمة التحية الاولى لرئيس بلدية الناصرة علي سلام الذي رحب بالحضور ثم حيا الفرقة وأعضاؤها وطاقم العمل الذي أنجز المسرحية وأخرجها الى النور، وأشاد سلام بالحضور المهيب والحاشد مشيرًا الى أن بلدية الناصرة تواصل مشروع التطوير والعمران وفي صلبها الانسان النصراوي تقدمه وتطوره نحو الافضل و لا يخفي على أحد أن الناصرة تشهد ثورة بكل المجالات دون استثناء وهذا يعود أولا وأخرًا بالمنفعة والخير على أهل الناصرة الذين يستحقون أكثر من ذلك وأضاف سلام ": نعد بأن نواصل هذا الطريق وتحقيق المزيد من الانجازات التي من شأنها في نهاية المطاف أن تعزز مكانة الناصرة على الخارطة المحلية القطرية والدولية كونها مدينة مقدسة وسياحية من الطراز الاول، أقوال سلام".

وجاء في البيان: "ثم تحدث المشرف الاداري للمسرحية تركي بني ربيعة قائلاً:" هذه المسرحية لم تخرج الى النور لولا جهود جبارة وعمل مخلص متواصل بين عدة إطراف وأطر مهنية تحت إشراف مركز أبن عامر الجماهيري وبدعم مكثف وجارف لبلدية الناصرة من خلال دائرة المراكز الجماهيرية ، هذا الدعم للبلدية والدائرة له الدور الملموس في نجاح عملنا الفني ووصولنا الى هذه المرحلة ، فهنيئًا لنا جميًعا وعلينا أن نعتز ببلدية تضع في مقدمة أهدافها خدمة ورفاهية المواطن النصراوي ، تقدمه وتطوره في مختلف مجالات الحياة . وقد تضمنت الامسية عرض لوحات فنية فلوكلورية لفرقة إبن عامر للفنون الشعبية بقيادة الفنان بكر عثمان حيث أبهر أداؤها الجمهور الذي صفق بحفاوة وبحرارة للفرقة على عرضها المميز".

واختتم البيان: "واختتمت الامسية بفقرة تكريمية حيث تم تكريم كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام والحاج صالح شهوان لدعمه لفرقة المسرح والمشرف الاداري تركي بني ربيعة والمخرج محمود مرة. ووجه مدير مركز إبن عامر الجماهيري محمود الحلو تحية حارة من أعماق القلب لكل اللذين ساهموا بإنجاح الامسية ومشروع المسرح الجماهيري والسينما في المركز الذي يسير بخطى ثابتةمنذ سنوات من نجاح الى أخر ويأتي بثمار تعود بالفائدة الجمة على جمهور الشباب أقوال الحلو . يشار الى أن المسرحية ستعرض في العديد من المدارس الثانوية في مدينة الناصرة وخارجها" إلى هنا نصّ البيان.

