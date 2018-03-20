اتهام 9 مقدسيين وفلسطينيين بالتجارة بالاسلحة

المحكمة:

باع المتهمون للعميل FN، عبوات ناسفة، بندقية من نوع M16، كلاشينكوف، مسدسات، ذخائر وغيرها

قدمت النيابة العامة في لواء القدس "لوائح اتهام ضد 9 متهمين من أبو ديس، عناتا، العيساوية وشعفاط تنسب لهم: التجارة بالاسلحة، وبحسب لائحة الاتهام قام المتهمون بعقد صفقات مع عميل شرطوي والتي من خلالها تم تزويده وبيعه اسلحة وذخيرة مقابل المال. هذا وباع المتهمون للعميل FN، عبوات ناسفة، بندقية من نوع M16، كلاشينكوف، مسدسات، ذخائر وغيرها"، وفقا للبيان.

واضاف بيان المحكمة: "تم تحويل جميع مواد التحقيق التي قامت بها الشرطة الى النيابة والتي لها علاقة بمشتهبين آخرين تم الكشف عنهم خلال العمل السري للعميل الشرطوي، هذا وطلبت النيابة اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقهم"، وفقا للبيان.