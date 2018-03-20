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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك سيميلاك بنشاط مميز بمناسبة يوم الام

اسواق العرب

سيميلاك بنشاط مميز بمناسبة يوم الام
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سيميلاك بنشاط مميز بمناسبة يوم الام

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 13:03:56 A A

شركة ابوت منتجة "سيميلاك" أطلقت هذا الأسبوع وبمناسبة يوم الأم بنشاط مميز في المجتمع العربي ولأننا نشعر بالامتنان للأمهات على كل ما فعلوه من أجلنا منذ ولادتنا. النشاط حتى عنوان "ماما بمناسبة يوم الام، ابنك بده يغنيلك" يمنح الأمهات انتاج فيديو خاص للأولاد مع اغنية مؤثرة بمناسبة يوم الام، يتمكن الاحتفاظ بها لسنوات طويلة ولتوزيعها وتعميمها على العائلة والأصدقاء. كل ما هو مطلوب الدخول للموقع على عنوان similac-motherday.co.il، لكتابة اسم الولد ولاضافة على الأقل 4 صور للاغنية ولاغنية خاصة بمرافقة صور الطفل. كم سهل وجميل ورائع ان تحصلن على هدية رائعة من طفلكم ليوم الام.



هذا الفيديو هو الفيديو الشخصي الثاني لسيميلاك لأمهات عربيات. كان النشاط السابق قد لقي نجاحًا كبيرًا حيث شاركت فيه عشرات الآلاف من المشاركين بردود حماسية من الأمهات. ويتبع هذا النشاط أنشطة تفاعلية إضافية للمجتمع العربي، والتي تجريها سيميلاك طوال العام: اجتماعات مع النساء الحوامل، المؤتمرات الخاصة ، وإمكانية الوصول إلى موقع ماما سيميلاك الإلكتروني والألعاب التفاعلية للأم.

ياعيل رافهون، المديرة العامة في ابوت في البلاد: "من المهم بالنسبة لنا في يوم كهذا ان نشكر امهات المجتمع العربي على بذلهن الجهود الكبيرة، وعلى المحبة والعمل الجبّار الذي تقمن به على مدار السنة من اجل اولادهن. سيميلاك تهنئ الامهات بمناسبة يوم الام وتتمنى لهن امومة سعيدة مليئة باللحظات الحنونة والمميزة ونتمنى لك ولطفلك الصحة والسعادة وكل عام وانت احسن ماما"..

من اجل الامهات اللواتي ترغبن بتعلم المزيد عن احتياجات اطفالهن، تدعوكم سيميلاك الى زيارة موقع "سيميلاك ماما" للحصول على معلومات وارشاد حول موضوع تغذية الاطفال. بالإضافة الى وجود افلام احسن ماما، مشروع رائد وفريد من نوعه والذي تم انتاجه خصيصا لأمهات الوسط العربي.

احسن ماما يشمل 10 افلام قصيرة ترافق الام منذ مرحلة الولادة وحتى السنة الاولى من عمر الطفل. من خلال هذه الافلام يمكن للام الحصول على معلومات حول مراحل الحمل الاولى، الاستعداد للولادة، تحضير غرفة الطفل، النمو، التطور والتغذية الطفل في السنة الاولى من عمره. المعلومات مهنية وعلمية ومخصصة لمنح الام المعلومات والاطمئنان بكل ما يتعلق بنمو وتطور طفلها.

اذا كان لديك أي سؤال حول تغذية طفلك باللغة العربية وللحصول على عيّنات يمكنك التوجّه الى "طاقم الخبراء" في سيميلاك، ويشمل اخصائيات تغذية سريريات على هاتف رقم 1800-65-65-01.
ع.ع.

 

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