نانسي عجرم: الوسط الفني مليء بالبرغش



نانسي عجرم وبيار رباط

حلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج منّا وجر من تقديم الاعلامي بيار رباط، وذلك في حلقة خاصّة بمناسبة عيد الام والربيع. وقالت عجرم خلال حديثها إنّ "الوسط الفني مليء بالبرغش وأسهل طريقة لمواجهتهم عبر مبيد للحشرات"، وأشارت عجرم الى ان طريق النجاح لم يكن سهلاً، فهي مرّت بصعوبات وتعب وجهد حتى وصلت الى ما هي عليه الان، وقالت إنها بدأت بالغناء في عمر 8 سنوات في حفلات كبيرة وكان في البداية حلم والديها أن تكون نجمة في عالم الغناء، وبعد ذلك هذا الحلم أصبح حلمها هي.

وعن إطلالاتها في الحفلات والمناسبات، أكدت عجرم أنها تحبّذ الإطلالة الكلاسيكية في معظم الأوقات لأنها لا تحب المغامرة كثيراً، وتعتمد على اللونين الأبيض والأسود، لكن في الأونة الأخيرة طالبني جمهوري بإرتداء الألوان أكثر.