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فنانين فن عربي نانسي عجرم: الوسط الفني مليء بالبرغش

فنانين

نانسي عجرم: الوسط الفني مليء بالبرغش
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نانسي عجرم: الوسط الفني مليء بالبرغش


نانسي عجرم وبيار رباط 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 08:07:50 A A

حلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج منّا وجر من تقديم الاعلامي بيار رباط، وذلك في حلقة خاصّة بمناسبة عيد الام والربيع. وقالت عجرم خلال حديثها إنّ "الوسط الفني مليء بالبرغش وأسهل طريقة لمواجهتهم عبر مبيد للحشرات"، وأشارت عجرم الى ان طريق النجاح لم يكن سهلاً، فهي مرّت بصعوبات وتعب وجهد حتى وصلت الى ما هي عليه الان، وقالت إنها بدأت بالغناء في عمر 8 سنوات في حفلات كبيرة وكان في البداية حلم والديها أن تكون نجمة في عالم الغناء، وبعد ذلك هذا الحلم أصبح حلمها هي.

وعن إطلالاتها في الحفلات والمناسبات، أكدت عجرم أنها تحبّذ الإطلالة الكلاسيكية في معظم الأوقات لأنها لا تحب المغامرة كثيراً، وتعتمد على اللونين الأبيض والأسود، لكن في الأونة الأخيرة طالبني جمهوري بإرتداء الألوان أكثر. 

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