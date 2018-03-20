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جامعات / مدارس اخبار المدارس المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يزور قرية طوبا

جامعات / مدارس

الجليل الاعلى المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يزور قرية طوبا
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المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يزور قرية طوبا


خلال الزيارة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 12:46:56 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كمال عطيلة جاء فيه ما يلي: "حلّ هذا الصّباح المدير العام لوزارة التّربية شموئيل أبواب ضيفا على مجلس طوبا المحلّي وكان في استقباله السّيّد حسين الهيب، رئيس المجلس المحلّي ورئيس منتدى السّلطات المحليّة البدويّة في الشّمال.

وأضاف البيان: "بداية أشاد المدير العام للوزارة بدور السّلطة المحليّة في دعم جهاز التّعليم في القرية في ظل وجود قيادة تربويّة تضع المواضيع التّعليميّة في سلّم الأولويّات. ئيس السّلطة المحليّة السّيّد حسين الهيب رحّب بهذه الزّياره الهامّة وأثنى على المدير العام عارضا أمامه معطيات و إحتياجات جهاز التّعليم في القرية كما تحدّث عن احتيجات جهاز التّعليم في الوسط البدوي".

وجاء في البيان: "وتأتي زيارة المدير العام لوزارة التّربية ،شموئيل ابواب في إطار جولاته التي يقوم بها للإطلاع عن كثب على جهاز التّعليم ايمانا منه بضرورة النهوض بجهاز التّعليم العربي والبدوي الأمر الذي تولية الوزارة أهميّة بالغة وفي محور ذلك سدّ الفجوات القائمة ، رفع التّحصيل العلمي ،تطبيق الخطّة الخماسيّة ، تشجيع الطلاب وزيادة عددهم للتّوجّه نحو التعليم الأكاديمي ،دعم التّربية اللا منهجيّة، محاربة التّسرّب ، تحسين المناخ التعليمي ، تحسين جودة المدرّسين والتدريس واختيار المعلّمين الأفضل لجهاز التّعليم وتطوير كوادر تعليميّة تتميّز بجودة عالية. المدير العام اوضح بأنّه قام بفحص معطيات جهاز التّعليم خلال السنوات السابقة ووفق ذلك قام بتحديد أهداف جهاز التّعليم للسنوات القادمة اذ سيكون التّركيز على لغة الأم واللغة العبريّة ،الرياضيّات والعلوم كذلك تشجيع الطلاب على الإندماج في جهاز التّربية اللا منهجيّة خاصّة وأنّ الوزارة تستثمر العديد من الموارد والميزانيّات ضمن الخطة الخماسيّة وبرنامج تحدّيات 922. المدير العام للوزارة أجرى حوارا مفتوحا مع مديري المدارس بموضوع امتحانات المتساف ،الاقليم التعليمي والبجروت وعن أهم التّحديّات التي تواجه جهاز التعليم. مديرو المدارس رحبّوا بدورهم بهذه الزّيارة التي تعمقّت بالمعطيات وبأهميّة تطوير جهاز التّعليم العربي".

وتابع البيان: "من الجدير ذكره بأنّه شارك في هذا اللقاء مديرة لواء الشّمال د. أورنا سمحون ، د. محمد الهيب ، مسؤول التّعليم البدوي ، مفتّش اللواء السّيّد موسى حلف والمفتّشون : طارق جواميس ، فاديا فلاح وأمينة عمري. يشار في هذا السّياق بأنّ المدير العام للوزارة يقوم بعدّة زيارات متعاقبة للوسط العربي والبدوي في الأشهر الأخيره يلتقي من خلالها برؤساء السّلطات المحليّة ، بالمفتّشين وبالمدراء ،بمرشدين وبمتطوّعين في حركات ومنظّمات الشّبيبة إضافة إلى الجولات الميدانيّة التي يقوم بها وذلك لأنّ هناك رغبة حقيقيّة في وزارة التّربية بدعم جهاز التّعليم العربي والبدوي والنهوض به قدما. من الجدير ذكره أيضا بأنّ المدير العام للوزارة يقوم بترأّس اجتماع بشكل دوري في كل شهر يتم من خلاله عرض التّقدّم في تطبيق الخطّة الخماسيّة اضافة على ذلك تطبيق البرامج والمشاريع الخاصّة يجهاز التّربية في الوسط البدوي" إلى هنا نصّ البيان. 

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