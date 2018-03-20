مايا دياب تثير جدلا بسبب حذائها وهذا هو سعره



مايا دياب

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

أثارت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ جمهورها ومتابعيها كعادتها الجدل حول إطلالتها مؤخراً، والتي هي دائماً ما تبهرنا بإطلالاتها الجريئة والمتابعة للموضة العالمية.

ومؤخراً جذبت دياب الأنظار إلى حذائها الغريب الذي كانت ترتديه في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدت مرتديةً جزمة تصل إلى حدّ الركبة ومغطاة بالريش الأسود.

ويشار إلى أن هذه الجزمة التي يبلغ ثمنها حوالي الـ11.216 دولاراً اميركياً، وبعد أن كانت سباقة هي في إرتدائها في العالم العربي، إلا أنها سبقتها عالمياً المغنية ريهانا في إرتدائها ولكن باللون الأبيض.