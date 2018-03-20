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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال فتاتين من بئر السبع بشبهة سرقة سيارة

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النقب اعتقال فتاتين من بئر السبع بشبهة السرقة
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اعتقال فتاتين من بئر السبع بشبهة سرقة سيارة

خلال حملة يوم امس تم العثور على السيارة وتم اعتقال المشتبهتين (17 و 14 عاما) من بئر السبع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 12:26:23 A A

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة النقب، جاء فيه: "يوم الليلة الفاصلة ين الخميس والجمعة 16.3 تم تلقي بلاغ حول سرقة سيارة في حي نافيه زائيف في بئر السبع، وقال المشتكي لافراد الشرطة فور وصولهم المكان أنه نقل فتاتين وعندما توقف لشراء السجائر سرقت الفتاتان السيارة، هذا وخلال حملة يوم امس تم العثور على السيارة وتم اعتقال المشتبهتين (17 و 14 عاما) من بئر السبع"، وفقا للبيان. 

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