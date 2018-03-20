المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يزور عيلبون

في نهاية اللقاء تمنّى المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عيد فصح مجيد لكل أبناء الطائفة المسيحيّة ولكل المحتفلين بالعيد

وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي، جاء فيه: "حلّ هذا الصّباح المدير العام لوزارة التّربية شموئيل أبواب ضيفا على مجلس عيلبون المحلّي وكان في استقباله د. جريس مطر رئيس المجلس المحلّي . بداية أشاد المدير العام للوزارة بدور السّلطة المحليّة في دعم جهاز التّعليم في القرية في ظل وجود قيادة تربويّة تضع المواضيع التّعليميّة في سلّم الأولويّات . رئيس السّلطة المحليّة السّيّد جريس مطر رحّب بهذه الزّياره الهامّة وأثنى على المدير العام عارضا أمامه معطيات و إحتياجات جهاز التّعليم".



واضاف البيان: "المدير العام لوزارة التّربية ،شموئيل ابواب يقوم بهذه الزّيارة وذلك في إطار جولاته التي يقوم بها للإطلاع عن كثب على جهاز التّعليم ايمانا منه بضرورة النهوض بجهاز التّعليم العربي الأمر الذي تولية الوزارة أهميّة بالغة وفي محور ذلك سدّ الفجوات القائمة ، رفع التّحصيل العلمي ،تطبيق الخطّة الخماسيّة ، تشجيع الطلاب وزيادة عددهم للتّوجّه نحو التعليم الأكاديمي ،دعم التّربية اللا منهجيّة،محاربة التّسرّب ، تحسين المناخ التعليمي ، تحسين جودة المدرّسين والتدريس واختيار المعلّمين الأفضل لجهاز التّعليم وتطوير كوادر تعليميّة تتميّز بجودة عالية .

المدير العام اوضح بأنّه قام بفحص معطيات جهاز التّعليم خلال السنوات السابقة ووفق ذلك قام بتحديد أهداف جهاز التّعليم للسنوات القادمة اذ سيكون التّركيز على لغة الأم واللغة العبريّة ،الرياضيّات والعلوم كذلك تشجيع الطلاب على الإندماج في جهاز التّربية اللا منهجيّة خاصّة وأنّ الوزارة تستثمر العديد من الموارد والميزانيّات ضمن الخطة الخماسيّة وبرنامج تحدّيات 922. المدير العام للوزارة أجرى حوارا مفتوحا مع مديري المدارس بموضوع امتحانات المتساف ،الاقليم التعليمي والبجروت وعن أهم التّحديّات التي تواجه جهاز التعليم . مديرو المدارس رحبّوا بدورهم بهذه الزّيارة التي تعمقّت بالمعطيات وبأهميّة تطوير جهاز التّعليم العربي".



وتابع البيان: "من الجدير ذكره بأنّه شارك في هذا اللقاء مديرة لواء الشّمال د. أورنا سمحون ، السّيّد عبد الله خطيب ، مسؤول التّعليم العربي ، مفتّش اللواء السّيّد أحمد بدران والمفتّشون : د. هاني فرّاج ،د. ابتسام عزايزه، باسم متّى وسناء بكري. يشار في هذا السّياق بأنّ المدير العام للوزارة يقوم بعدّة زيارات متعاقبة للوسط العربي في الأشهر الأخيره يلتقي من خلالها برؤساء السّلطات المحليّة ، بالمفتّشين وبالمدراء ،بمرشدين وبمتطوّعين في حركات ومنظّمات الشّبيبة إضافة إلى الجولات الميدانيّة التي يقوم بها وذلك لأنّ هناك رغبة حقيقيّة في وزارة التّربية بدعم جهاز التّعليم العربي والنهوض به قدما. في نهاية اللقاء تمنّى المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عيد فصح مجيد لكل أبناء الطائفة المسيحيّة ولكل المحتفلين بالعيد".