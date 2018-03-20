فوز طلاب مدرسة المجد النصراوية بالمراتب القطرية الأولى باللغة الانجليزية



جانب من طلاب المدرسة

تقدّمت نخبة من طلاب مدرسة المجد لامتحان البطولة للمرحلة الابتدائية، وذلك بيوم الجمعة بتاريخ 12.1.2018، حيث أشرف على تنظيمها جمعية إبداع

للعام الثامن عشر على التوالي، نظمت جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم بطولة اللغة الانجليزية القطرية الثامنة عشرة، والتي يشرف عليها الدكتور فارس قبلاوي . شارك في البطولة الآلاف من الطلاب العرب، من مختلف مناطق البلاد، من الصفوف الثالثة حتى التاسعة، يمثلون حوالي مائتي مدرسة عربية ابتدائية وإعدادية.



للسنة العاشرة على التوالي شارك نخبة من طلاب مدرسة المجد الابتدائية في مدينة الناصرة ، في بطولة اللغة الانجليزية القطرية الثامنة عشرة التي أمست تقليداً سنوياً .وذلك بدعم مدير المدرسة سالم حسن ، وبإشراف مركزة اللغة الانجليزية سهراب فاهوم -عبد الرّزّاق، وبالتعاون مع طاقم اللغة الانجليزية المؤلف من المعلمات : رلى زعبي وسندس غريّب .



تقدّمت نخبة من طلاب مدرسة المجد لامتحان البطولة للمرحلة الابتدائية، وذلك بيوم الجمعة بتاريخ 12.1.2018، حيث أشرف على تنظيمها جمعية "إبداع". تم إعلان نتائج البطولة في نهاية شهر شباط. بادرت الجمعية هذا العام بإرسال الكؤوس وشهادات التقدير لكل مدرسة .وهكذا تم تنظيم حفل التكريم في المدرسة ودعوة الفائزين وذويهم، لحفل تكريم تخلله توزيع الكؤوس وشهادات التقدير، وذلك يوم السبت الموافق17.3.2018 ، في مكتبة المدرسة .افتتح مدير المدرسة الحفل، حيث قام بتقديم الشكر لطاقم معلمات اللغة الانجليزية تقديراً لجهودهن ولعطائهن، ومنح الطلاب الفائزين هديّة رمزيّة تقديراً لإنجازاتهم.

من الجدير بالذكر أن الجمعية منحت المدرسة درع تكريم لفوزها بالمرتبة الرابعة قطريّاً للمرحلة الابتدائية. الى جانب شهادات التقدير للفائزين بالمراتب القطريّة والمدرسيّة ،بادرت الجمعية هذا العام بإرسال شهادات اشتراك تم توزيعها على كل الطلاب الذين شاركوا بامتحان البطولة . هذا وألقى السيد عارف اشتيوي كلمة باسم لجنة أولياء الأمور . تخلل الحفل عرض شرائح وفيديو كليب لكلمة جماعيّة للفائزين . وأخيراً، ألقت مركزة الموضوع كلمتها وهنّأتجميع الطلّاب الفائزين متمنية لهم دوام التقدم والنجاح الباهر، ووجّهت جزيل الشكر والتقدير لذويهم لدعمهم ، لتعاونهم ولاهتمامهم المتواصل بمسيرة أبنائهم التعليمية نحو المجد.

فيما يلي تلخيص مراتب نخبة طلاب مدرسة المجد الابتدائية - الناصرة ببطولة اللغة الانجليزية الثامنة عشرة القطرية للعام 2018:



أسم الطالبة الصف المرتبة القطرية المرتبة المدرسية:



لمى ابراهيم عبّاس السادس ب الأولى الأولى

نور الهدى ناصر دراوشة السادس أ الأولى الأولى

رنيم عدنان فايد السادس أ الثانية الثانية

بيلسان محمّد عثمان السادس ب الثانية الثانية

دنيا عارف اشتيوي السادس ب الرابعة الثالثة

جنى صالح مزاريب الخامس ب _______ الأولى

محمّد عدنان فايد الرابع أ الثانية الأولى

عبد الرحمن مهنّد فاهوم الرابع ج ______ الثانية

عمر محمّد عبد الغني الرابع أ ______ الثالثة

زيدان اياد اسماعيل الثالث ب الثانية الأولى

سيلين أمين حمّودة الثالث أ ______ الثانية