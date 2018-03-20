اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات توقيف 8 مشتبهين على خلفية عملية القدس الاخيرة التي أسفرت عن مقتل حارس أمن

أخبار

القدس والقضاء توقيف 8 مشتبهين على خلفية عملية القدس الاخيرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

توقيف 8 مشتبهين على خلفية عملية القدس الاخيرة التي أسفرت عن مقتل حارس أمن


الشرطة في مكان العملية - تصوير رويترز

الشرطة: 

حتى اللحظة التي قام افراد الشرطة بتحييد منفذ العملية، مكث في المكان 8 اشخاص (من تجار وسكان الحي) الذين راقبوا جريان الاحداث ولم يطلقوا ببنت شفة ودون تحريك ساكن لمنع منفذ العملية من ارتكابها او تقليص الضرر

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 12:02:39 A A

أفاد المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية وسيم بدر: "العملية في شارع هجاي في القدس، تم توقيف 8 مشتبهين بشبهة عدم منع الجرم- على خلفية العملية، شرطة اسرائيل تواصل التحقيق في حيثيات العملية - مقتل الحارس في شارع "هجاي" في البلدة القديمة في القدس".


وأضاف البيان: "حيث ورد من التحقيق ان منفذ العملية، تعمد قصدا، قتل المواطنين الابرياء، وذلك على خلفية قومية. كما وورد ايضا، من تحقيق موضوعي وجذري في القضية، انه حتى اللحظة التي قام افراد الشرطة بتحييد منفذ العملية، مكث في المكان 8 اشخاص (من تجار وسكان الحي) الذين راقبوا جريان الاحداث ولم يطلقوا ببنت شفة ودون تحريك ساكن لمنع منفذ العملية من ارتكابها او تقليص الضرر الذي اودى بحياة الحارس. كما وتم يوم امس توقيف المشتبهين في اعمار مختلفة من جيل 15- 67، تحت شبهة عدم منع الجرم. كما وتم اطلاق صراح اثنين منهم مع نهاية التحقيق، تحت قيود مشروطة".

وتابع بدر: "في ساعات الظهيرة، سيحال بقية المشتبهين الى المحكمة، للبحث في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. شرطة اسرائيل، ستعمل جاهدة لانهاء التحقيق باسرع وقت ممكن، بهدف احالة الجناة الى العدالة لينالوا عقابهم، خصوصا لان كان بوسعهم منع منفذ العملية من اتمامها، وبهذا ينقذون حياة المواطن. شرطة اسرائيل ستواصل تعزيز ونشر قواتها، بشكل مكثف وموسع، في شرقي وغربي اورشليم القدس بما فيها البلدة القديمة، وذلك لفترة طويلة، بهدف منع اي محاولة للاعتداء على المواطنين الابرياء" إلى هنا نصّ البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز | [3900 قراءة]
2 رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة | [2600 قراءة]
3 اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي | [2600 قراءة]
4 الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل حماس مسؤولية تفجير | [2600 قراءة]
5 توقيف 8 مشتبهين على خلفية عملية القدس الاخيرة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
5 ليال عبود تؤجل الدراما من اجل الغناء | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab