توقيف 8 مشتبهين على خلفية عملية القدس الاخيرة التي أسفرت عن مقتل حارس أمن



الشرطة في مكان العملية - تصوير رويترز

الشرطة:

حتى اللحظة التي قام افراد الشرطة بتحييد منفذ العملية، مكث في المكان 8 اشخاص (من تجار وسكان الحي) الذين راقبوا جريان الاحداث ولم يطلقوا ببنت شفة ودون تحريك ساكن لمنع منفذ العملية من ارتكابها او تقليص الضرر

أفاد المتحدث باسم شرطة اسرائيل لوسائل الاعلام العربية وسيم بدر: "العملية في شارع هجاي في القدس، تم توقيف 8 مشتبهين بشبهة عدم منع الجرم- على خلفية العملية، شرطة اسرائيل تواصل التحقيق في حيثيات العملية - مقتل الحارس في شارع "هجاي" في البلدة القديمة في القدس".



وأضاف البيان: "حيث ورد من التحقيق ان منفذ العملية، تعمد قصدا، قتل المواطنين الابرياء، وذلك على خلفية قومية. كما وورد ايضا، من تحقيق موضوعي وجذري في القضية، انه حتى اللحظة التي قام افراد الشرطة بتحييد منفذ العملية، مكث في المكان 8 اشخاص (من تجار وسكان الحي) الذين راقبوا جريان الاحداث ولم يطلقوا ببنت شفة ودون تحريك ساكن لمنع منفذ العملية من ارتكابها او تقليص الضرر الذي اودى بحياة الحارس. كما وتم يوم امس توقيف المشتبهين في اعمار مختلفة من جيل 15- 67، تحت شبهة عدم منع الجرم. كما وتم اطلاق صراح اثنين منهم مع نهاية التحقيق، تحت قيود مشروطة".

وتابع بدر: "في ساعات الظهيرة، سيحال بقية المشتبهين الى المحكمة، للبحث في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. شرطة اسرائيل، ستعمل جاهدة لانهاء التحقيق باسرع وقت ممكن، بهدف احالة الجناة الى العدالة لينالوا عقابهم، خصوصا لان كان بوسعهم منع منفذ العملية من اتمامها، وبهذا ينقذون حياة المواطن. شرطة اسرائيل ستواصل تعزيز ونشر قواتها، بشكل مكثف وموسع، في شرقي وغربي اورشليم القدس بما فيها البلدة القديمة، وذلك لفترة طويلة، بهدف منع اي محاولة للاعتداء على المواطنين الابرياء" إلى هنا نصّ البيان.