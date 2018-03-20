أيمن سيف انجازات مزعومة وهمية/ بقلم: خالد خليفة

خالد خليفة:

ايمن سيف عمل طيلة ربع قرن في هذه المكاتب الحكومية المختلفة وكان شريكا لسياسة هذه الحكومة الظالمة، ولم نسمع منه أي انتقاد لأي برنامج حكومي اقتصادي كان أم سياسي التي تستهدف العرب

يوجد لدينا في اسرائيل سلطة تطوير اقتصادي ورئيس عربي لها يدعى ايمن سيف ، أي انه يستعمل كورقة التين للتغطية على سياسة الحكومه الجائره اتجاه العرب

بعد 23 ‏عاما ‏في عمله ‏كموظف حكومي الأعلى في البلاد أُسدل الستار في مطلع هذا العام ‏عن أيمن ‏سيف كرئيس لسلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي. ‏



وتعتبر وظيفته هذه من أعلى الوظائف الحكومية الذي شغلها شخص عربي في هذه البلاد. ‏حيث انه أُعتبر ‏ ‏اسميا ‏المنسق الرئيسي ‏ ‏والمركزي لكافة النشاطات و الخطط ‏الاقتصادية والمالية للحكومة في الوسط العربي.

وفي سياق مقابلاته الصحفية المحلية ‏ينسب أيمن سيف انجازات الحكومة كانجازاته الشخصية ، حيث انه شارك وبرأيه في تطوير الوسط العربي و في إقناع الحكومه في الاستثمار في هذا الوسط .



ويتفاخر أيمن سيف بهذا السياق بأنه الشخص المركزي من وراء دعم الوسط العربي، ‏ونشر في الصحف المحلية العربية في مطلع يناير 2018 مباشرة بعد إنهاء مهامة ، قائمة طويلة بإنجازاته مزعومة كانت ام صحيحة.

كما أقام حفلة وداع وتكريم لكبار رجال ‏الاعمال في منتزه ميس الريم في وادي عارة ،عدد فيها إنجازاته في المكاتب الحكومية المختلفة من اجل الوسط العرب.



ويمكن القول أن ايمن سيف عمل طيلة ربع قرن في هذه المكاتب الحكومية المختلفة وكان شريكا لسياسة هذه الحكومة الظالمة، ولم نسمع منه أي انتقاد لأي برنامج حكومي اقتصادي كان أم سياسي التي تستهدف العرب وتستقصيهم في العديد من المجالات وخاصة المدنية أو الاقتصادية في هذه البلاد ، بل كان شريكا قويا لهذه السياسه موضحا ومسهلا من افاقها ونواياها للجمهور العربي.



لقد اقرت طيلة هذه الفترة ميزانيات سنوية للحكومة كتلك التي اقرت قبل اسبوعين ولكننا في واقع الامر لم نسمع عن أي دفع له في اقرار ميزانيات تستهدف ايجابيا مشاريع حيوية في الوسط العربي ، و الانكى من ذلك انه كان شريكا فعليا لسياسة رئيس الحكومه "نتنياهو" ووزراء المالية المتعاقبين بكل ما يتعلق بتجاهلهم من العرب في هذه البلاد.

حيث أن ميزانية الدولة تصل سنويا الى مئات المليارات من الشواقل و لا يخصص منها حتى نسب ضئيلة للعرب في هذه البلاد ، ويبقى الوسط العربي على حاله مدة طويلة.



في نهاية الامر تدعي حكومة اسرائيل وتقول ماذا تريدون منا؟ يوجد لدينا في اسرائيل سلطة تطوير اقتصادي ورئيس عربي لها يدعى ايمن سيف ، أي انه يستعمل كورقة التين للتغطية على سياسة الحكومه الجائره اتجاه العرب.

وفي سياق تلخيص انجازاته لهذا العام ذكر ايمن سيف أن اكبر انجازاته خلال السنوات العشر الاخيرة عندما عين منسقا اقتصاديا في مكتب رئيس الحكومة وبعدها في مكتب الوزيرة "جام ليئيل" ، كانت ادخال النساء العربيات الى قطاع العمل والخطة الخماسية "922" .

اما هذه الانجازات فيمكن القول انها انجازات اكثر ما يمكن أن يقال عنها بأنها انجازات وهمية، لا تمتُ للواقع بالصلة ، حيث أن النساء العربيات هم نساء غير عاجزات و بدأوا وبشكل تدريجي في أواخر الثمنينات بالانخراط في سوق العمل واكتساب التعليم والثقافة في الكليات والجامعات المحلية والعالمية، نتيجة للتحفيز العلمي والثورة الاجتماعية الضخمة التي بدأت في نهاية التمنيات وشملت النساء العربيات خاصة.



كما أن الخطة الخماسية و المسماة "922" والتي يحاول أيمن سيف نسبها كأحد اهم انجازاته ، فهي خطه حكومية تهدف بضخ خمسة عشر مليار شيكل للوسط العربي وجاءت بضغوط دولية ومن ال" OECD" خاصة للتغطية على سياسة الإجحاف الحكومية و على تصريحات نتنياهو العنصرية في خضم تحريض نتنياهو الأرعن في انتخابات 2015 .

حيث أن هذه الخطة هي بالاساس خطة نظرية ولا تمت للواقع العملي بأي خطة نظرية مشترطة التنفيذ ، بل ستستثمر في وزارات ستصرف اموالا في مناطق يهودية يسكن فيها عربا، واكبر مثالا على ذلك ما اُقر من ميزانية لوزارة الشرطة والامن الداخلي حيث أن الجزء الاكبر من هذه الميزانية ستصرف على بناء مراكز شرطة في الوسط العربي لتزيد من السيطرة والمراقبة على الوسط العربي وهذا الامر لا يهم البت ايمن سيف، بل ينسب مثل هذه ميزانيات المفترضة الى انجازاته.