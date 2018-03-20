أسبوع الأعمال الخيرية في التكنولوجية المشهد

خلال اليوم تم تقديم فطور لجميع الطلاب والمعلمين بمشاركة الأمهات اللواتي أتين خصيصا وقمن بخبز المناقيش في جو بهيج وممتع

وصل الى موقع العرب بيان من المدرسة الثانوية التكنولوجية في المشهد، جاء فيه: "تزامنا مع أسبوع الأعمال الطيبة أقامت المدرسة الثانوية التكنولوجية في المشهد يوما احتفاليا تحت اسم مهرجان الأعمال الخيرية ،تدفق ينبوع الخيرات بمشاركة الجميع الأهل ، الطلاب ، المعلمون والإدارة. حيث تضمن هذا اليوم فعاليات ابداعية عديدة ومنها: تحضير أكثر من خمسين طردا غذائيا الذين تم توزيعهم للعائلات المستورة من تبرعات الطلاب والمعلمين ، زراعة الورود في ساحة المدرسة وفي الممرات،محطات العصير , التبولة ,الأعشاب والمقلوبة.

وخلال اليوم تم تقديم فطور لجميع الطلاب والمعلمين بمشاركة الأمهات اللواتي أتين خصيصا وقمن بخبز المناقيش في جو بهيج وممتع. كما وقدم الفنان المبدع محمد طرابلسي الأغاني الشعبية مما زاد من بهجة وجمالية اليوم".

واضاف البيان: "وبدوره شكر مدير المدرسة الاستاذ زياد حسن كل من شارك هذا اليوم وقال: "نشر بذور الخير في نفوس ابنائنا الطلاب وذويهم ومعلميهم وكل من نلاقيه واجبنا ومن يزرع خيراً يلاقي خيراً ، مدرستنا فخورة بمعلميها وطلابها وأولياء أمورهم " . في الختام شكر طاقم التربية الاجتماعية الأهالي الذين لم يتوانوا في تقديم المساعدة والدعم وتواجدوا خلال الفعالية كما وشكر الطلاب ومجلس الطلاب والمعلمين الذين ساهموا بالتبرع للطرود الغذائية وعملوا معا كخلية نحل خلال أسبوع الفعاليات وكانوا مثالا للعطاء والخير".