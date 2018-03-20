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عكا والمنطقة بلدية عكا تستمر في أعمال الترميم والتطوير
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بلدية عكا تستمر في أعمال الترميم والتطوير

 

يعمل عمال البلدية بشكل يومي وحتى ساعات الليل المتأخرة لشطف الساحات والحارات والسوق العمومي

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 10:02:57 A A

وصل الى موقع العرب بيان من بلدية عكا، جاء فيه: "تواصل بلدية عكا أعمال الترميم والتطوير في عكا القديمة، حيث شملت الترميمات الاخيرة تغيير البلاط في عدة اماكن في الازقة والاحياء، اضافة الى تركيب الاضاءة ودهان الابواب لأصحاب المصالح التجارية، ووضع مطبات خاصة لتخفيف سرعة السيارات والتقليل من الحوادث".

واضاف البيان: "هذا ويعمل عمال البلدية بشكل يومي وحتى ساعات الليل المتأخرة لشطف الساحات والحارات والسوق العمومي. ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا "شكر عمال البلدية على جهدهم المتواصل لتطوير البلدة القديمة، وأكد ان البلدية وخلال السنوات الماضية عملت على تطوير البلدة القديمة بتكلفة بلغت ملايين الشواقل حيث تم تطوير عدة ساحات آخرها ساحة الصيادين في الميناء حيث تم تطويرها بالتعاون مع شركة تطوير عكا بتكلفة 4 ملايين شاقل، اضافة الى تطوير مواقف السيارات والعمل على تنظيم حركة السير، وايضا تعمل بلدية عكا بشكل يومي للمحافظة على نظافة البلدة القديمة". وطالب الجمل الاهالي بالاستمرار في المحافظة على نظافة البلدة والتعاون مع بلدية عكا بما فيه مصلحة السكان وزوارها".

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