اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار سقوط شاب خلال عمله في منطقة القدس

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سقوط شاب خلال عمله في منطقة القدس

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

نشر: 2018-03-20 09:45:24 A A
وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 08:06 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط عامل من ارتفاع في "مفشيرت تسيون" في منطقة القدس، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (21 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وفي القسم العلوي من جسمه وتم نقله الى مستشفى هداسا عين كارم"، وفقا للبيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز | [3900 قراءة]
2 وائل كفوري يقدّم حفلًا أسطوريًا في الكويت | [2600 قراءة]
3 رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة | [2600 قراءة]
4 اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي | [2600 قراءة]
5 الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل حماس مسؤولية تفجير | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
5 ليال عبود تؤجل الدراما من اجل الغناء | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab