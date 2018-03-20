سقوط شاب خلال عمله في منطقة القدس

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 08:06 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط عامل من ارتفاع في "مفشيرت تسيون" في منطقة القدس، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (21 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وفي القسم العلوي من جسمه وتم نقله الى مستشفى هداسا عين كارم"، وفقا للبيان.