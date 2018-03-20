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أخبار محليات اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز وحالته حرجة

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اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز وحالته حرجة


مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء 

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) حالته حرجة وتم نقله الى مستشفى شيبا في تل هشومير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 09:36:58 A A

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "تلقى افراد الطاقم بلاغا حول حادث بين دراجة نارية وسيارة كانت واقفة على هامش الطريق في شارع رقم 4 قرب محول الطرقات في ريشون لتسيون لاتجاه الشمال، هذا وهرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (30 عامًا) حالته حرجة وتم نقله الى مستشفى شيبا في تل هشومير"، وفقا للبيان.

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